25 марта 2026 в 06:25

Минпросвещения объявило сроки приема в первые классы в 2026 году

Прием заявлений в первые классы откроется в России до 1 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прием заявлений в первые классы стартует во всех школах России не позднее 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что, по предварительным оценкам, в сентябре 2026 года школьный путь начнут более 1,5 млн первоклассников.

Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подать документы можно лично, отправить их почтой с уведомлением, либо воспользоваться порталом госуслуг или региональными цифровыми сервисами, интегрированными с ним. В приоритетном порядке заявления рассматриваются от семей, проживающих на закрепленных за школами территориях, а также от льготных категорий. Для них приказ о зачислении издается в течение трех рабочих дней после завершения приема. Первая волна подачи документов продлится до 30 июня.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что курсы «Философия», «История России» и «Основы российской государственности» будут обязательными для всех студентов. По его словам, эти предметы станут частью социально-гуманитарного ядра новой образовательной модели.

Капитуляция Киева и обвал фронта: новости СВО на утро 25 марта
В Госдуме не поддержали проект о запрете пальмового масла в детском питании
В одном из крупнейших вузов Новосибирска разгорелся пожар
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 389 БПЛА
США случайно разбомбили молочную ферму в Эквадоре
Недружественные страны «потеряли» в России более $610 млрд доходов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 марта
После пожара на самом дорогом авианосце США вскрылись шокирующие детали
Рота ВСУ загадочно исчезла под Харьковом почти в полном составе
Губернатор привел подробности отражения воздушной атаки в Ленобласти
Что известно о массовых задержках в Пулково
Психолог рассказала, как вычислить босса-манипулятора
«Много людей хотят»: Индия готова прислать еще больше мигрантов в Россию
«Хаос в Персидском заливе»: что известно о срыве русофобских планов ЕС
Гастроэнтеролог ответила, почему кислоты омега-3 полезны для женщин
Юрист ответил, что грозит за езду с грязными номерами
Перемалывают ВСУ в ожесточенных боях: успехи ВС РФ к утру 25 марта
«Плюнула под ноги»: выходка Зеленской стала оскорбительной для жены Трампа
Врач рассказала об опасном влиянии антидепрессантов на ЖКТ
«Это ошибка»: экс-премьер Молдавии разочарован политикой страны против РФ
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

