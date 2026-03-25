Минпросвещения объявило сроки приема в первые классы в 2026 году Прием заявлений в первые классы откроется в России до 1 апреля

Прием заявлений в первые классы стартует во всех школах России не позднее 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что, по предварительным оценкам, в сентябре 2026 года школьный путь начнут более 1,5 млн первоклассников.

Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подать документы можно лично, отправить их почтой с уведомлением, либо воспользоваться порталом госуслуг или региональными цифровыми сервисами, интегрированными с ним. В приоритетном порядке заявления рассматриваются от семей, проживающих на закрепленных за школами территориях, а также от льготных категорий. Для них приказ о зачислении издается в течение трех рабочих дней после завершения приема. Первая волна подачи документов продлится до 30 июня.

