Минпросвещения назвало сроки ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Минпросвещения определилось со сроками проведения ЕГЭ для одиннадцатиклассников и ОГЭ для девятиклассников. Соответствующие приказы министерства и Рособрнадзора опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как следует из документов, ЕГЭ для выпускников в следующем году пройдёт с 21 марта по 2 июля. ОГЭ назначен с 21 апреля по 2 июля. Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля.

Досрочная сдача ЕГЭ начнётся 21 марта и продлится до 18 апреля, основная часть назначена на период с 26 мая по 2 июля вместе с резервными днями. Дополнительный период сдачи также предусмотрен в начале сентября.

Ранее сообщалось, что в 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) запланировали провести в «доковидном» формате, то есть офлайн. Уточняется, что одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является допуском к экзамену.