Минприроды ответило Счётной палате на критику «мусорной» реформы

https://static.news.ru/photo/257fa25a-0265-11eb-986c-fa163e074e61_660.jpg Мусорный полигон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Министерства природы ответили на критику «мусорной» реформы со стороны Счётной палаты. В ведомстве подчеркнули, что работа по вывозу и утилизации отходов в период ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции производится безостановочно.

Ранее СП опубликовала «Бюллетень Счётной палаты», посвящённый мусорной реформе, в котором ведомство Алексея Кудрина признало фактический провал инициатив по наведению порядка с отходами и констатировало «неблагополучную» ситуацию. В Счётной палате, помимо прочего, отметили, что при нынешних темпах роста количества ТКО на 1–2% в год свалки в 32 субъектах страны будут переполнены уже к 2024 году. 17 из этих полигонов не выдержат нагрузки уже в 2022 году.

В Минприроды на это ответили, что ситуация с реализацией «мусорной» реформы находится под постоянным контролем ведомства. В период пандемии, на фоне которой были введены ограничительные меры, сбоев с вывозом отходов не было. Некоторые региональные операторы в это время испытывали трудности, однако они, как и остальные, продолжали и продолжают работать.

Министерство заключило с 65 субъектами РФ соглашения с целью реализации мероприятий по финансовому обеспечению соответствующих расходов. В рамках соглашений на момент 14 сентября из бюджета регионам выделили более 8 млрд рублей.

Также ведомство проводит мероприятия по выявлению потребностей субъектов в специальных контейнерах. Средства экологического сбора на текущий год с целью реализации постановления зарезервированы в размере 1 млрд рублей. Кроме того, министерством разрабатывается концепция расширенной ответственности импортёров и производителей товаров и упаковок. В стране регулярно проходят просветительские мероприятия по обращению с ТКО для каждой из имеющихся целевых аудиторий.

Как заметили в Минприроды, утверждение федеральной схемы обращения с ТКО позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, которые согласованы с каждым из субъектов РФ. В общей сложности к 2024 году, исходя из федеральной схемы, планируется установить 585 объектов. Их общая мощность — примерно 65 тысяч тонн, передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, о первых опасениях в связи с вероятным провалом так называемой мусорной реформы начали говорить ещё в мае 2020 года. Планы РЭО противоречат целям реформы, которая предусматривает создание современной системы управления отходами и их переработку, отмечали тогда эксперты.