Минобрнауки: вопрос о переводе вузов на дистанционку не рассматривается

Вопрос об общем переводе учащихся российских вузов на дистанционный формат обучения из-за коронавируса пока не рассматривается. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
По её данным, сейчас вузы действуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора,
Вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения в Минобрнауки России пока не рассматривается, — заявили в пресс-службе.
При этом московские школьники могут уйти на дистанционное обучение с 19 октября. Именно тогда заканчиваются двухнедельные осенние каникулы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила против введения жёстких карантинных мер против коронавируса. Она считает, что ограничения не должны приводить бизнес к предбанкротному состоянию и возлагать на учителей и родителей дополнительную нагрузку.
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