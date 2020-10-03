Минобрнауки: вопрос о переводе вузов на дистанционку не рассматривается

https://static.news.ru/photo/cc0fa6a6-0567-11eb-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос об общем переводе учащихся российских вузов на дистанционный формат обучения из-за коронавируса пока не рассматривается. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

По её данным, сейчас вузы действуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, передаёт ТАСС. Согласно им, студентов очно-заочной и заочной формы обучения рекомендуется перевести на дистанционный режим. Кроме того, к очному проведению учебных занятий не рекомендуется допускать педагогов старше 65 лет или работников с хроническими заболеваниями.

Вопрос об общем переводе вузов на дистанционный формат обучения в Минобрнауки России пока не рассматривается, — заявили в пресс-службе.

При этом московские школьники могут уйти на дистанционное обучение с 19 октября. Именно тогда заканчиваются двухнедельные осенние каникулы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила против введения жёстких карантинных мер против коронавируса. Она считает, что ограничения не должны приводить бизнес к предбанкротному состоянию и возлагать на учителей и родителей дополнительную нагрузку.