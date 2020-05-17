Минобрнауки рекомендовало вузам предоставить рассрочку на платное обучение

https://static.news.ru/photo/dfe4f446-9826-11ea-a6c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что большинство российских вузов поддержали решение оставить стоимость обучения в следующем году на уровне 2019 года.

С учётом всех обстоятельств наиболее оптимальное решение, которое поддержало большинство абсолютно университетов, мы обсуждали его с президиумом Российского союза ректоров, и такое решение коллегиальное приняли университеты, о сохранении стоимости обучения на уровне 2019 года, о неиндексации стоимости обучения, — рассказал Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Кроме того, Минобрнауки рекомендовала предоставить студентам максимальные отсрочки на оплату обучения. Фальков подчеркнул, что вуз не сможет устанавливать произвольную стоимость, поскольку принципы установки цены за обучение будут определять в министерстве.

NEWS.ru писал, что российские вузы трудоустроили тысячи студентов, которые потеряли работу из-за пандемии. Студенты работают в вузах цифровыми ассистентами. Они помогают школьникам при подготовке к экзаменам.