Минобрнауки подтвердило отстранение ректора РГСУ

Министерство науки и высшего образования временно отстранило Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом сообщил ТАСС.

Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров, — говорится в сообщении.

Приказ об отстранении был подписан временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Поводом послужила проверка ведомством жалоб студентов на обучение и проживание.

При этом отмечается, что решение об окончательном отстранении от должности ректора или о восстановлении в должности будет принято министром высшего образования и науки Валерием Фальковым.

Ранее сообщалось, что в отношении Починок идёт проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проректор РГСУ по социальной политике и экономике Ольга Бахтина тоже отстранена, в отношении неё проводится служебная проверка по той же статье.