Ректора РГСУ Наталью Починок на время отстранили от должности

Минобрнауки России отстранил Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) до 6 сентября. Об этом сообщило издание DOXA.
Причиной отстранения
Временно исполняет обязанности ректора проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.
В отношении ректора другого вуза — Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) — СУ СК РФ возбудило уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Также под следствием заместитель начальника отдела по научным исследованиям и инновациям ФГАОУ ВО СГЭУ.
Ранее стало известно, что двоих студентов РГСУ отчислили за то, что они покинули общежитие для похода в аптеку во время карантина.