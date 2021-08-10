Ректора РГСУ Наталью Починок на время отстранили от должности

Минобрнауки России отстранил Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) до 6 сентября. Об этом сообщило издание DOXA.

Причиной отстранения является часть 7 статьи 8 федерального закона «О противодействии коррупции», а именно проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проректор РГСУ по социальной политике и экономике Ольга Бахтина тоже отстранена, в отношении неё проводится служебная проверка по той же статье.

Временно исполняет обязанности ректора проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

В отношении ректора другого вуза — Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) — СУ СК РФ возбудило уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Также под следствием заместитель начальника отдела по научным исследованиям и инновациям ФГАОУ ВО СГЭУ.

Ранее стало известно, что двоих студентов РГСУ отчислили за то, что они покинули общежитие для похода в аптеку во время карантина.