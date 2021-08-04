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Ректора самарского вуза заподозрили в мошенничестве

14:51, 04 августа 2021
Ректора самарского вуза заподозрили в мошенничестве Фото: sseu.official/facebook.com
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Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». Их подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие считает, что подозреваемые в 2020 году заключили фиктивные договоры на научно-исследовательские работы, которые не были актуальными для развития учреждения в экономической сфере. Затем они перечислили исполнителю, который не исполнил обязательств, 3,5 млн рублей.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раисы Лукутцовой.

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