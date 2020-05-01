Двух студентов РГСУ отчислили за выход в аптеку

Два студента Российского государственного социального университета (РГСУ) были отчислены за то, что покинули общежитие для похода в аптеку.
Об этом сообщил один из них в соцсетях. По его словам, учащимся вуза запретили покидать общежитие в связи с угрозой распространения коронавируса.
26 апреля я вышел в ближайшую аптеку из общежития, но обратно меня не пустили. 27 апреля я был отчислен, — сообщил он.
Как
Правила временно ограничивают передвижение студентов, в том числе вход и выход с территории общежития, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что проверка по факту вспышки коронавируса в Российском университете транспорта организована Московской межрегиональной прокуратурой.
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