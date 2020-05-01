Двух студентов РГСУ отчислили за выход в аптеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки московская полиция составила около 1,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции. Все документы были выписаны на тех, кто находился на улице без разрешения.

Этот показатель в границе от 1,3 до 1,4 тысячи нарушений держится каждый день. Всё равно мы сейчас видим очень много людей, которые во дворах собираются, собираются на детских площадках, спортивных...