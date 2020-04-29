Прокуратура заинтересовалась вспышкой COVID-19 в Университете транспорта

https://static.news.ru/photo/4b29bbd8-8afd-11ea-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проверка по факту вспышки коронавируса в Российском университете транспорта организована Московской межрегиональной прокуратурой.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По её данным, во время проверки специалисты оценят полноту мер, введённых руководством вуза для предотвращения распространения инфекции. Поводом для проверки послужила информация о том, что с подозрением на коронавирус госпитализированы несколько студентов и аспирантов учебного заведения, передаёт «Интерфакс».

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опасается роста заболеваемости коронавирусом после майских праздников. По его мнению, тёплая погода может подтолкнуть россиян выйти на улицы и нарушить режим самоизоляции.