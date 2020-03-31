В министерстве науки и высшего образования РФ не рассматривают полную отмену экзаменов в вузах в текущем учебном году на фоне пандемии коронавируса.
Мы для себя в качестве рабочего сценария такое не рассматриваем, — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».
Таким образом он ответил на вопрос журналистов, существует ли вероятность отмены всех экзаменов из-за коронавируса.
Как писал NEWS.ru, ранее Валерий Фальков заявил, что вступительные экзамены в российских вузах могут быть перенесены на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Он пояснил, что экзамены пройдут «в рамках трёх летних месяцев». По его словам, процесс зачисления в вузы также будет начат позднее.