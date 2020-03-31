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Должностным лица за завышение цен на лекарства будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Соответствующую поправку об административных штрафах 31 марта приняли депутаты Государственной думы РФ.

Как сообщил председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут платить штрафы в двукратном размере излишне полученной выручки от лекарств, реализованных по...