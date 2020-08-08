Минобороны подсчитало число вылечившихся от коронавируса военных

https://static.news.ru/photo/555df89a-d9a3-11ea-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России подсчитало число военных, которым удалось вылечиться от коронавирусной инфекции. Оно превысило 9,5 тысяч человек.

На сегодняшний день положительный тест на коронавирус выявили у 975 служащих в органах военного управления. Также инфекцию зафиксировали у курсантов и слушателей высших учебных заведений. В частности, речь идёт о 119 заразившихся.

Россия продолжает занимать четвёртую строку по числу заражённых COVID-19. На первом месте по-прежнему США, следом Бразилия и Индия. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

В настоящее время в мире разрабатываются более 200 вакцин от коронавируса. Шесть из них проходят клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, будущая вакцина должна быть доступна всем и стать общественным благом.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, находится на финальном этапе испытаний. В ближайшие дни она уже пройдёт регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев. По его словам, первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.