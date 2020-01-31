https://static.news.ru/photo/a86b744e-43b8-11ea-8d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Министерство обороны РФ к 75-летию проведения Ялтинской конференции опубликовало архивные документы о подготовке к встрече европейских лидеров в феврале 1945 года.

Материалы фондов Центрального архива Минобороны размещены на сайте ведомства.

Среди представленных экспонатов, в частности представлен приказ командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения для обороны южного побережья Крыма во время проведения конференции. Также можно ознакомиться с директивами об усилении обороны в районе Ялты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения от фашистов столицы Польши Варшавы. Материалы взяты из фондов Центрального архива военного ведомства. Публикация уникальных документов направлена на защиту исторической правды, говорилось в сообщении ведомства.