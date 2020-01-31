Министерство обороны РФ к 75-летию проведения Ялтинской конференции опубликовало архивные документы о подготовке к встрече европейских лидеров в феврале 1945 года.
Материалы фондов Центрального архива Минобороны
Среди представленных экспонатов, в частности представлен приказ командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения для обороны южного побережья Крыма во время проведения конференции. Также можно ознакомиться с директивами об усилении обороны в районе Ялты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения от фашистов столицы Польши Варшавы. Материалы взяты из фондов Центрального архива военного ведомства. Публикация уникальных документов направлена на защиту исторической правды, говорилось в сообщении ведомства.
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