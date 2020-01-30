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Крупные штрафы для Facebook и Twitter за повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных намного более эффективны, чем блокировка, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, блокировки можно обойти, а вот штраф, если компании работают в России, придётся выплатить, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил, что ведомство не получило ответ на запрос о размещении персональных данных россиян на территории РФ от Twitter и Facebook.

В конце ноября 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о штрафах за невыполнение требований о хранении персональных данных граждан России на территории страны. Нарушение влечёт за собой штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц.