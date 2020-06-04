Минкомсвязь подготовилась к электронному голосованию по поправкам

https://static.news.ru/photo/56f6f8de-a666-11ea-b5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о готовности портала государственных услуг к приёму заявок россиян для электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Глава Минкомсвязи отметил, что воспользоваться электронной формой и запросить возможность дистанционного участия в плебисците смогут пользователи с верифицированными учётными записями.

В принципе, мы технически завтра готовы открыть, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка будет принято. С 5 июня эта форма будет доступна, — цитирует Шадаева РИА Новости.

Министр уточнил, что приём заявлений продлится до 21 июня.

Как писал NEWS.ru, голосование по поправкам пройдёт 1 июля. Плебисцит должен был состояться в середине апреля, но сорвался из-за введения в России ограничений по коронавирусу.