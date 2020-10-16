Министр просвещения опроверг планы по переводу школ на дистанционку

https://static.news.ru/photo/67440fec-0fa7-11eb-99b0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. Об этом заявил его глава Сергей Кравцов.

Никаких планов о переводе на дистанционное обучение нет и быть не может, — подчеркнул Кравцов во время встречи с победителями школьных олимпиад 2020 года в Фундаментальной библиотеке МГУ.

Он также рассказал, что министерство не планирует отменять проведение Всероссийской олимпиады для школьников, сообщает ТАСС.

За прошедшие сутки число школ, которые ушли на карантин из-за пандемии COVID-19, увеличилось со 115 до 125, что составляет 0,31% от общего числа по стране. Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения.

NEWS.ru писал, что московских школьников 6–11-х классов, которые находятся на дистанционном обучении, призвали воздержаться от контактов со старшими родственниками и друзьями из-за риска заражения. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил московским властям оставить школьников старших классов обучаться в удалённом формате, пока не будет достигнут устойчивый прогресс в борьбе с новой волной заражаемости коронавирусом.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что переход университетов на удалённую работу будет осуществляться в каждом конкретном регионе отдельно, исходя из ситуации с коронавирусом. Сейчас дистанционно обучаются только определённые группы студентов. Минобрнауки также рекомендовало педагогам старше 65 лет работать удалённо.

Из-за ситуации с COVID-19 администрация Национального исследовательского университета «МЭИ» приняла решение наказывать студентов и преподавателей за несоблюдение масочного режима и мер социальной изоляции. Если нарушения будут носить неоднократный характер, студентов могут даже отчислить.