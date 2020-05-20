Милоша Вагнера назначили замглавы Роскомнадзора

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера на пост замглавы Роскомнадзора. С марта 2020 года ведомством руководит Андрей Липов.
Назначить Вагнера Милоша Эдуардовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, — говорится на официальном портале правовой информации.
Накануне премьер освободил от занимаемых должностей заместителей главы Роскомнадзора — Александра Панкова и Антонину Приезжеву. Они сами написали заявления на увольнение.
20 мая 2020 года Мишустин переназначил ректоров Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и Финансового университета при правительстве РФ Владимира Мау и Михаила Эскиндарова.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин 19 мая подписал указ, согласно которому документ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра теряет силу. Глава правительства Михаил Мишустин возвращается к своей работе на официальной основе.