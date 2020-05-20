Милоша Вагнера назначили замглавы Роскомнадзора

https://static.news.ru/photo/d20cb7b8-9ab6-11ea-839a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскомнадзор/facebook.com

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера на пост замглавы Роскомнадзора. С марта 2020 года ведомством руководит Андрей Липов.

Назначить Вагнера Милоша Эдуардовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, — говорится на официальном портале правовой информации.

Накануне премьер освободил от занимаемых должностей заместителей главы Роскомнадзора — Александра Панкова и Антонину Приезжеву. Они сами написали заявления на увольнение.

20 мая 2020 года Мишустин переназначил ректоров Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и Финансового университета при правительстве РФ Владимира Мау и Михаила Эскиндарова.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин 19 мая подписал указ, согласно которому документ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра теряет силу. Глава правительства Михаил Мишустин возвращается к своей работе на официальной основе.