https://static.news.ru/photo/f9d89a68-3b6c-11ea-9a20-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с журналистами объяснил, почему он выступает против инициативы члена Общественной палаты Султана Хамзаева о запрете парламентариям пользоваться гаджетами во время заседаний. Политик отметил: телефон ему нужен постоянно для работы.

Милонов предположил, что члены Общественной палаты могут просто не понимать, что такое гаджеты. По словам политика, во время заседаний депутаты не пользуются игровыми приставками.

Парламентарии, заявил Милонов, могут отказаться от SMS-сообщений и социальных сетей, если авторов инициативы это сильно беспокоит.

Мне телефон нужен, потому что я моментально получаю всю необходимую информацию. Я очень часто пользуюсь телефоном во время заседаний, потому что у меня куча дел и в рамках заседаний, — цитирует Милонова «360».

Ранее NEWS.ru писал, что член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил спикеру Госдумы письмо с предложением запретить депутатам пользоваться во время заседаний гаджетами.

По его мнению, парламентарии не должны отвлекаться, когда принимаются важные для страны решения.