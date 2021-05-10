Милонов предложил регулярно проверять владельцев оружия у психиатра

https://static.news.ru/photo/b3af670c-b248-11eb-b317-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо изменить систему проверки психоэмоционального состояния человека, имеющего лицензию на оружие. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что такие проверки должны проводиться не единоразово, а регулярно — не реже чем раз в пять лет.

Освидетельствование психиатром людей, у которых есть оружие, должно быть регулярным. Может, человек уже давно с ума сошёл, а у него лицензия на оружие есть, — сказал Милонов.

Помимо освидетельствования, владельцы оружия должны сдавать тесты на наркотики. Такие проверки должны быть регулярными и внезапными, считает парламентарий.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв три девочки и четыре мальчика.

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