Миллионы фанатов Деппа потребовали лишить Хёрд роли в «Аквамене»

https://static.news.ru/photo/ea2092b2-331c-11eb-abb0-fa163e074e61_660.jpg Эмбер Хёрд Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 1,6 млн подписей поставили фанаты Джонни Деппа под онлайн-петицией с требованием лишить Эмбер Хёрд роли в сиквеле «Аквамена».

Петиция преодолела отметку в 1,5 млн подписей после сообщения о том, что Мадс Миккельсен заменит Деппа в «Фантастических тварях».

По словам авторов петиции, Хёрд агрессор и обманщица.

Мужчины являются такими же жертвами домашнего насилия, как и женщины. Это нужно признать, и мы обязаны не давать тем, кто способен на насилие, занимать ведущие позиции в индустрии развлечений, — говорится в петиции.

Экс-супруга голливудского актёра должна сыграть Меру, как и в первой части. Выход «Аквамена 2» запланирован на 2022 год, передаёт Deadline.

Ранее NEWS.ru писал, что датский актёр Мадс Миккельсен, известный по роли серийного убийцы Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал», заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей».

Джонни Депп, исполнивший роль главного злодея в двух приквелах фильмов о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг, отказался от дальнейшего участия в съёмках после соответствующей просьбы со стороны киностудии Warner Bros. Его уход связан со скандалом вокруг судебного процесса с бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд, которая обвинила актёра в домашнем насилии.