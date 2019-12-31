https://static.news.ru/photo/c8412f4e-2d19-11ea-b566-fa163e074e61_660.jpg Араз Агаларов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты. По его словам, из-за этого в стране не будет расти ВВП.

Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая, — цитирует долларового миллиардера Forbes.

Агаларов также отметил, что производство в стране не может процветать, поскольку у людей не хватает денег, чтобы приобретать выпускаемые товары и услуги. Он добавил, что размер налогов очень большой и его необходимо снизить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Crocus Group опасается закрытия филиала в Соединенных Штатах. После публикации BuzzFeed счета компании Араза Агаларова в США были закрыты. 21 сентября 2019 года BuzzFeed сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер обратил внимание на попытку владельца Crocus Group отправить на счета представительства компании $3,3 млн 3 июня 2016 года.