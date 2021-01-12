Миллиардер Мордашов отправил сына служить в армию после отчисления из вуза

Сын российского миллиардера Алексея Мордашова Никита ушёл служить в армию после того, как был отчислен из вуза. Его туда отправил отец.
Ещё летом Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ). Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата на платной основе.
Но даже при этом раскладе сын миллиардера учился из рук вон плохо. У Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный — 10). Как
Как писал NEWS.ru, один из богатейших людей, Алексей Мордашов, владелец металлургического гиганта «Северсталь», золотых приисков, сети крупных супермаркетов, туристического агентства и многого другого, срочно
Это позволит его детям сохранить и впредь доминирующие позиции во всём, что папа нажил непосильным трудом. Пока фонд подаётся как подготовка детей к «взятию на себя ответственности». Считается, что Мордашов — одна из первых ласточек в деле формирования устойчивых наследственных империй.