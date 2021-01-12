Миллиардер Мордашов отправил сына служить в армию после отчисления из вуза

https://static.news.ru/photo/8506e880-5505-11eb-aa63-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Сын российского миллиардера Алексея Мордашова Никита ушёл служить в армию после того, как был отчислен из вуза. Его туда отправил отец.

Ещё летом Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ). Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата на платной основе.

Но даже при этом раскладе сын миллиардера учился из рук вон плохо. У Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный — 10). Как сообщает источник РБК, Никиту отправил служить в армию отец, так как тот не хотел учиться.

Как писал NEWS.ru, один из богатейших людей, Алексей Мордашов, владелец металлургического гиганта «Северсталь», золотых приисков, сети крупных супермаркетов, туристического агентства и многого другого, срочно формирует наследственный фонд.

Это позволит его детям сохранить и впредь доминирующие позиции во всём, что папа нажил непосильным трудом. Пока фонд подаётся как подготовка детей к «взятию на себя ответственности». Считается, что Мордашов — одна из первых ласточек в деле формирования устойчивых наследственных империй.