Михалков вмешался в конфликт о мошенничестве с имуществом актёра Баталова

https://static.news.ru/photo/bf21492c-1cf5-11eb-aae0-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суда по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова, в котором подозревают актрису Наталию Дрожжину и юриста Михаила Цивина, не будет. Об этом заявил актёр Борис Токарев.

Суда не будет. Им сейчас Никита Сергеевич Михалков <...> предоставил нотариуса. Они подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдаёт всю недвижимость. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова, — сообщил артист в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Между тем адвокат семьи Баталовых Сергей Морозов заверил, что дело всё-таки закончится судом. По его словам, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а Дрожжина и Цивин проходят по нему в качестве обвиняемых, им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Правда, суд в качестве смягчающих обстоятельств может учесть их возраст.

В сентябре вдова Баталова Гитана Леонтенко и его 52-летняя дочь, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, писал NEWS.ru.