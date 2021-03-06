Михалков предложил подумать, кто в России «элита», на примере мамы Собчак

https://static.news.ru/photo/d078199a-7eab-11eb-94d3-96000091f725_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

6 марта российский режиссёр Никита Михалков опубликовал новый выпуск своей передачи «Бесогон», в котором порассуждал о деятелях искусства, которые поддерживают Алексея Навального и молодёжь, выходящую на несогласованные акции протеста по всей стране.

Досталось и Ксении Собчак, осудившей режиссёра за то, что он раскрыл гонорары актёров. Светская львица усомнилась в честном финансировании фильмов мэтра.

На все три фильма, которые вы назвали, бюджетных денег было истрачено 22%. В связи с законом о господдержке государством кинематографа. Все остальные деньги мы находили сами, — оправдался Михалков в новом выпуске.

В передаче он также задал вопрос своим фанатам: кого вообще в России можно считать «элитой». Он привёл в пример часть видеозаписи заседания в Совфеде, в котором участвовала мама Ксении Собчак — сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Она рассуждала о запрете на одиночные пикеты, в том числе перед зданием Совета Федерации. Когда коллеги её поправили, отметив, что в России такого закона нет, она заявила, что ей «всё равно неприятно, когда люди бомжеватого вида стоят на крыльце Совфеда с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются».

После этого видео режиссёр показал фото Ксении Собчак, которая с одиночным пикетом и табличкой «Депутаты! Мы вас не хотим!» стояла перед зданием Государственной думы России.

Так, на примере одной семьи Михалков задался вопросом: «То ли элита, что мы называем этим словом? Но это так, информация к размышлению».

Ранее NEWS.ru писал, что Михалков согласился с идеей писателя и журналиста Михаила Шахназарова отправить режиссёра Жору Крыжовникова и других деятелей культуры, поддерживающих Алексея Навального, в Москву образца 1990-х годов.