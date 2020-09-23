Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище в Москве

https://static.news.ru/photo/a84a0d1a-fdab-11ea-ac04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий Михаил Борисов похоронен на Востряковском кладбище в столице. Прощание с артистом прошло в Театральном институте имени Щукина.

Михаила Борисовича похоронили, уже установили венки, — сообщил источник ТАСС.

Проститься с Борисовым и проводить его в последний путь пришли сотни поклонников, учеников и коллег. Среди них были замечены и знаменитости, в частности, певица Надежда Бабкина, актёры Ольга Чудакова и Олег Кассин.

Ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72-м году жизни. До этого он уже пережил клиническую смерть. Его госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Впоследствии выяснилось, что у Борисова было поражено 75% лёгких, писал NEWS.ru.

Борисов в 2000 году получил звание заслуженного артиста России. Он снимался в сериале «Обручальное кольцо».