https://static.news.ru/photo/844fdd32-5161-11ea-9e6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Potier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вопрос возвращения на родину граждан России, находящихся на круизном лайнере, стоящем из-за коронавируса на якоре у берегов Иокогамы, можно будет рассматривать только после того, как завершится карантин. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.

Он рассказал, что за нашими соотечественниками на Diamond Princess наблюдают японские врачи, передаёт ТАСС.

Чтобы определиться по дальнейшим шагам, надо дождаться завершения карантинных мероприятий. Пока, насколько мы знаем, ни один россиянин из находящихся на борту не заболел, — пояснил Моргулов.

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконг 25 января врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. По последним данным, из 3,7 тысячи человек на борту 355 заразились коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее член группы по борьбе с распространением болезни Энтони Фаучи рассказал, что на судне заражены коронавирусом 44 американца.