МИД Ирана предостерёг США от преследования танкеров, идущих в Венесуэлу

Тегеран предостерёг Вашингтон от преследования своих судов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.
Отмечается, что заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Исламской Республике, и рекомендовал не преследовать иранские танкеры, идущие в Венесуэлу.
При этом глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором потребовал США уважать международное право, в частности свободу судоходства,
Накануне официальный представитель иранского правительства Али Рабии предостерёг США от любого рода вмешательств в поставки топлива для Венесуэлы.
Как писал NEWS.ru, Иран ведёт поставку материалов, специалистов и оборудования для того, чтобы восстановить работу элементов крупного нефтеперерабатывающего комплекса на полуострове Парагуана в Венесуэле. Находящаяся под американскими санкциями иранская авиакомпания Mahan Air за последние дни несколько раз была уличена в транзите из аэропорта Тегерана в аэропорт имени Хосефа Камехо, который обслуживает полуостров. Активность Исламской Республики отчасти может свидетельствовать о попытках заместить российскую роль в этой стране.
Добавьте наши новости в избранные источники