МИД Ирана предостерёг США от преследования танкеров, идущих в Венесуэлу

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Заболевшему коронавирусом протоиерею Димитрию Смирнову стало лучше. Тем не менее он продолжает находиться в больнице.

Я ещё нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная. Сердечно благодарю всех за молитвенную поддержку, — передал ТАСС его слова советник по вопросам развития домашнего образования патриаршей комиссии...