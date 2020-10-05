МГУ перевёл часть сотрудников на удалённую работу

https://static.news.ru/photo/33d76cfc-06fc-11eb-a583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова частично переводятся на удалённую работу, следует из приказа ректора образовательного учреждения Виктора Садовничего.

Руководителям структурных подразделений МГУ перевести на дистанционный режим работы с 5 октября по 28 октября 2020 года включительно: не менее 30 процентов работников, — следует из документа.

Кроме того, на удалёнку переводятся сотрудники старше 65 лет и те, кто имеет заболевания, перечень которых определён департаментом здравоохранения Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что введённые в России меры по профилактике распространения коронавируса не следует ужесточать, контролирующие органы должны тщательнее следить за их выполнением, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, зачастую эпидобстановку ухудшают работодатели. Не желая отпускать сотрудников на удалённую работу, многие из них прибегают к мерам неоправданного и грубого воздействия.