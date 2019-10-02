Не зря президент поспешил заслушать сановников, причастных к организации первичного медицинского звена, то есть того уровня медицинского обслуживания, с которым ежедневно сталкиваются миллионы россиян. Дело в том, что в последние месяцы страна действительно столкнулась с прежде невиданным феноменом протеста врачей чуть не по всей стране. От Архангельска до Ставрополя представители, как всегда казалось, самой гуманной профессии массово жалуются на низкие зарплаты, постоянные переработки по причине нехватки медперсонала, а иногда просто на чудовищные условия работы в полуразвалившихся больницах.

В результате — угрозы массовых увольнений, итальянские забастовки с обещаниями работать строго по инструкциям. И всё это на фоне традиционной растерянности местного начальства, пытающегося сохранить сор в своей избе и откровенно лицемерящего. А ведь к концу года начнется жёсткое подведение итогов выполнения национальных проектов, в том числе и проекта в области медицины, предусматривающего в частности уровень зарплат врачей даже выше среднего показателя по региону. И понятно, немало полуответственных голов может тогда полететь.

Самый последний медицинский скандал — угроза коллективного увольнения врачей детского онкологического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина. Недавно в самом авторитетном центре по борьбе с самым страшным заболеванием сменилось руководство, однако, по мнению врачей, отделение для самых юных пациентов находится в состоянии развала. Даже вентиляция не работает. В ответ местное начальство выдвинуло против своих коллег—медиков контробвинения в том, что они, мягко говоря, злоупотребляют своим статусом эскулапов и занимаются незаконным сбором денежных средств с пациентов, ссылаясь на некоторые благотворительные фонды. А потому именно, мол, ликвидация новым руководством такой лазейки для личного корыстного обогащения и привела к местному бунту.

Но возмущённые медики за словом в карман халатов не полезли и поведали общественности, что новые руководители давно их понуждают к увольнению по собственному желанию. А на их место приводят специалистов малокомпетентных, не способных выполнять свои функции. Особенно в детском отделении по трансплантации костного мозга.

Словом, скандал продолжает нарастать, как снежный ком. Тем более, что на созванной в НМИЦ пресс-конференции приняли участие все кроме самих взбунтовавшихся врачей.

Так или иначе, но до недавнего времени где-где, но в Москве положение врачей казалось вполне благополучным, несмотря на жалобы пациентов, явно недооценивших проведённую в столице так называемую оптимизацию. Её результатом, как считают многие москвичи, стало сокращение специалистов, а значит, и большая трудность в получении адекватного лечения. И вдруг новый скандал в медицинской среде, да еще в десятке километров от Кремля.

Вполне вероятно, что по-своему как всегда правы обе стороны. И конфликт при посредничестве министерства получит своё разрешение.

Но чиновники, оценивающие уровень реализации национальных проектов, а заодно и президент получили в последнее время немало пищи для не слишком радужных настроений. Впрочем, выводы будут делаться не сейчас по горячим следам, а как мы уже отметили, ближе к концу года. Вот тогда мы и узнаем, к кому из федеральных и местных начальников послали, как когда-то пошутил президент, доктора. Правда, доктора особого с весьма широкими полномочиями.