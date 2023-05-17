«Метлой под зад»: Соловьев о не вставших на учет в военкомат мигрантах Журналист Соловьев призвал «гнать метлой под зад» мигрантов, не вставших на учет в военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигрантов, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет, надо «гнать метлой под зад», считает журналист Владимир Соловьев. По его мнению, иностранцы, переехавшие в Россию, сделали свой выбор осознанно, давали клятву и присягу, в которых есть обязанность защищать страну, сообщает ИА SM.News.

Ты же присягу принимаешь, клятву даешь, что теперь гражданин Российской Федерации. А там есть почетная обязанность защищать Родину. Если начинаешь хитрить, гнать. И тех, кто поспособствовал, тоже бы найти и наказать. Такое мое скромное мнение, — цитирует журналиста издание.

Соловьев отмечает, что в России существуют проблемы с миграционным законодательством и правоприменительной практикой. Он пояснил, что важно точно узнать, сколько из новых граждан страны стоят на воинском учете, сколько из них людей призывного возраста. Журналист также считает, что нужно выяснить, какое количество из переехавших в Россию были частично мобилизованы или пошли добровольцами участвовать в специальной военной операции.

Соловьев добавил, что закрывать глаза на существование проблемы нельзя. Он призывает автоматически отзывать паспорта у тех, кто отказался вставать на учет и выполнять воинский долг.

Военный прокурор Виталий Юшин ранее рассказал, что за уклонение от военной службы по призыву предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. По его словам, ответственность могут понести граждане без законных оснований для освобождения от призыва либо отсрочки.