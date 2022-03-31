Метеозависимым россиянам порекомендовали не нервничать из-за магнитных бурь

Пока что нет научно доказанных и обоснованных данных о том, что магнитные бури могут негативным образом влиять на здоровье человека, несмотря на это многие действительно жалуются на ухудшение самочувствия во время этих явлений, отметила доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова. По словам медика, большую роль в данном вопросе играет эффект ноцебо, когда человек начинает себя плохо чувствовать, так как верит, что магнитные бури действительно способны ему навредить, пишет «Царьград».

Когда метеозависимому человеку скажут, особенно если это звучит с экрана телевизора или радио, что завтра будет магнитная буря, то он себя плохо почувствует. А если он не услышит или мы не скажем, то он себя не будет чувствовать плохо. Возможно, люди, которые жалуются на геомагнитные бури, на самом деле страдают от эффекта ноцебо, — призналась Овсянникова.

При этом она признала, что магнитные бури могут вызывать в теле человека лишний электрический ток, который может повлиять на работу нервной системы. Вместе с этим медик добавила, что, как правило, метеозависимые люди страдают от симптомов тревожных расстройств во время магнитных бурь из-за эффекта ноцебо.

Ранее на Земле прошла магнитная буря, которая является одной из самых мощных за последние несколько лет. Магнитное поле оставалось нестабильным на протяжении ещё по меньшей мере двух-трёх суток после начала.