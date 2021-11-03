На Земле разразилась одна из мощнейших магнитных бурь за последние годы

В ночь на 4 ноября на Земле началась магнитная буря, которая является одной из самых мощных за последние несколько лет. Магнитное поле будет оставаться нестабильным на протяжении ещё по меньшей мере двух-трёх суток. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Специалисты зафиксировали бурю около часа ночи по московскому времени. Снижавшийся в последние дни индекс геомагнитной активности резко поднялся до уровня семи при максимальном значении, равном девяти. Это соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале.

В то же время наблюдения космических аппаратов зафиксировали резкий рост скорости солнечного ветра более чем в два раза и увеличение почти в сто раз плотности межпланетной плазмы. Это свидетельствует о том, что Земли достиг крупный выброс солнечного вещества.

Нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться ещё не менее двух-трёх суток. <...> Текущая магнитная буря должна завершиться не позднее чем к 12–15 часам по московскому времени, — говорится в сообщении.

В прошлый раз мощная вспышка на Солнце была зафиксирована учёными 28 октября. Её следствием также стала сильная магнитная буря на Земле.