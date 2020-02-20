Прогноз погоды в Международный женский день будет представлен с помощью шкалы Фаренгейта. Благодаря этому температура будет непременно положительной. Таким образом синоптики продемонстрируют своё тёплое отношение к представительницам прекрасного пола, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Члены учёного совета Гидрометцентра России приняли решение, что только один день в году, 8 марта, мы будем прогнозировать погоду в градусах Фаренгейта, чтобы выразить тёплое отношение ко всем женщинам, — отметил специалист.
По его словам, даже минусовая температура будет положительной по Фаренгейту. Остальные детали этого поздравления расскажут позднее,
Как ранее писал NEWS.ru, абсолютный рекорд тепла установлен в Москве 19 февраля. Температура поднялась до плюс 4,7 градуса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен