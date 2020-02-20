https://static.news.ru/photo/bd856356-53dc-11ea-b65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогноз погоды в Международный женский день будет представлен с помощью шкалы Фаренгейта. Благодаря этому температура будет непременно положительной. Таким образом синоптики продемонстрируют своё тёплое отношение к представительницам прекрасного пола, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Члены учёного совета Гидрометцентра России приняли решение, что только один день в году, 8 марта, мы будем прогнозировать погоду в градусах Фаренгейта, чтобы выразить тёплое отношение ко всем женщинам, — отметил специалист.

По его словам, даже минусовая температура будет положительной по Фаренгейту. Остальные детали этого поздравления расскажут позднее, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, абсолютный рекорд тепла установлен в Москве 19 февраля. Температура поднялась до плюс 4,7 градуса.