Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве 19 февраля. Температура поднялась до плюс 4,7 градуса.
Предыдущий рекорд — плюс 3,7 в 1925 году, — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозам синоптиков, в последние дни февраля воздух в Москве прогреется до +5 градусов и выше. Март также обещает быть аномально тёплым.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бразильские учёные зафиксировали климатический рекорд на антарктическом острове Симор. Температура воздуха там впервые поднялась выше +20 °C.
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