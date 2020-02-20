https://static.news.ru/photo/9138e930-53aa-11ea-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве 19 февраля. Температура поднялась до плюс 4,7 градуса.

Предыдущий рекорд — плюс 3,7 в 1925 году, — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, в последние дни февраля воздух в Москве прогреется до +5 градусов и выше. Март также обещает быть аномально тёплым.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бразильские учёные зафиксировали климатический рекорд на антарктическом острове Симор. Температура воздуха там впервые поднялась выше +20 °C.