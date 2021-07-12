Метеорологи предупредили о возможных смерчах в ряде регионов

В ближайшее время в ряде российских регионов возможно возникновение смерчей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

Она предупредила, что мощные порывы ветра вероятны в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове, а также в северо-восточной части Центрального региона.

Синоптик добавила , что риск образования смерчей невелик, однако исключать его полностью нельзя.

Накануне ураган пронёсся над Тверской областью. Жертвами стихии стали три человека, включая одного ребёнка. Пострадали 15 человек, повреждения получили порядка 70 домов.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец заявил, что 3 августа в Среднем Поволжье возможно такое редкое для России погодное явление как торнадо. По его словам, в зоне риска окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов. Синоптик пояснил, что погода в Центральной России в настоящее время определяется прохождением холодного атмосферного фронта, который способствует резкому росту гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 километров.