Метеоролог спрогнозировал «капризное» лето в России

https://static.news.ru/photo/feb83d4c-a820-11ea-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом 2020 года погода на всей территории РФ будет переменчивой, холодные и дождливые дни будут сменяться жаркими.

Об этом в интервью URA.RU сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, летом прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север. Это явление будет особенно выражено на Урале, но в целом — характерно для всей страны. Из-за этого погода будет меняться радикальным образом.

Вильфанд объяснил такое движение воздушных масс сменой климата, отметив, что аналогичные явления происходят во всём мире. При этом увеличивается число ливней, ураганов и гроз. Метеоролог допустил, что нетрадиционное движение воздушных масс может хорошо сказаться на урожае в России.

Как ранее писал NEWS.ru, синоптики с вероятностью 60% спрогнозировали аномально жаркое лето в Западной Сибири.