Метеоролог спрогнозировал «капризное» лето в России

Летом 2020 года погода на всей территории РФ будет переменчивой, холодные и дождливые дни будут сменяться жаркими.
Об этом в интервью URA.RU
Вильфанд объяснил такое движение воздушных масс сменой климата, отметив, что аналогичные явления происходят во всём мире. При этом увеличивается число ливней, ураганов и гроз. Метеоролог допустил, что нетрадиционное движение воздушных масс может хорошо сказаться на урожае в России.
Как ранее писал NEWS.ru, синоптики с вероятностью 60% спрогнозировали аномально жаркое лето в Западной Сибири.
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