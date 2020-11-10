Метеоролог рассказал об «украинской осени» в России

https://static.news.ru/photo/32a4bdc0-23e5-11eb-8d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории центральной части Европейской России листья с деревьев попадали уже в течение первой декады ноября, заметил в разговоре с журналистами научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Эксперт назвал указанное природное явление «украинской осенью».

Как подчеркнул Вильфанд, в Европейской России осень была такой же, как, например, в Липецке или Воронеже. Понятие «украинской осени» метеоролог объяснил следующим образом. В РФ, как подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра, используются римские названия месяцев, в которых не отображаются климатические изменения.

Однако в украинских обозначениях всё иначе. Октябрь по-украински звучит как «жовтень». Это значит, что деревья в этом месяце стоят жёлтые. А вот ноябрь украинцы называют «листопадом» — месяцем опадения листвы. В России же листья обычно опадают в октябре.

Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстаёт от климатической нормы на месяц, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, жителей центральной и северной частей России ждёт нормальная для середины ноября погода, а в южных регионах будет холоднее нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра.