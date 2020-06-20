Метеоролог назвал регионы России с экстремальной жарой

https://static.news.ru/photo/11af2858-b329-11ea-9c45-fa163e074e61_660.jpg Местность Ус Хатын, Якутия Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

Север азиатской части России столкнулся с рекордными температурными показателями, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны, — цитирует метеоролога РИА Новости

Вильфанд подчеркнул, что для этой части России подобное явление не типично, но «нужно учесть, что там антициклональная погода». В северных районах Якутии и Чукотки температура доходила до 31 градуса. В настоящее время экстремальная жара перемещается на запад — на Таймыр и в Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих регионах температура в ближайшее время будет выше 25 градусов.

Как передавал NEWS.ru, Вильфанд спрогнозировал возвращение тепла в Москву и Подмосковье со среды, 24 июня. Температура в столичном регионе может подняться выше 28 градусов в последующие дни, в саму же дату парада Победы погода будет комфортной — около 26 градусов тепла и малооблачно, отметил метеоролог.