Метеоролог дал прогноз на грядущее лето в России

Наступающее лето будет благодатным для Москвы и Центральной России. Об этом рассказал метеоролог и ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.
Синоптик сослался на долгосрочные прогнозы, на основе которых и сделан вывод о благоприятном летнем сезоне.
Средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на полтора градуса — превысит многолетние показатели, а недобор по осадкам составит всего 10–20%. В целом же лето будет умеренно тёплым и чуть «суховатым», то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России, — написал Тишковец.
Переувлажнённость по осадкам на европейской территории России ожидается только в междуречье Волги и Дона, а также на большей части юга страны и составит она порядка 20–30% от нормы. В акватории Чёрного моря будет холоднее нормы на три градуса.
Таким образом, по долгосрочным прогнозам, лето в целом будет благополучное! Каких-то масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается, — резюмировал метеоролог.
Как сообщалось ранее, первые дни лета в Москве и Подмосковье ожидаются солнечными, без осадков. Вместе с тем будет нежарко, а по ночам даже холодно. По области и вовсе возможны минусовые температуры.