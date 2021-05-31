Метеоролог дал прогноз на грядущее лето в России

https://static.news.ru/photo/b67c9466-c24a-11eb-82fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наступающее лето будет благодатным для Москвы и Центральной России. Об этом рассказал метеоролог и ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик сослался на долгосрочные прогнозы, на основе которых и сделан вывод о благоприятном летнем сезоне.

Средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на полтора градуса — превысит многолетние показатели, а недобор по осадкам составит всего 10–20%. В целом же лето будет умеренно тёплым и чуть «суховатым», то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России, — написал Тишковец.

Переувлажнённость по осадкам на европейской территории России ожидается только в междуречье Волги и Дона, а также на большей части юга страны и составит она порядка 20–30% от нормы. В акватории Чёрного моря будет холоднее нормы на три градуса.

Таким образом, по долгосрочным прогнозам, лето в целом будет благополучное! Каких-то масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается, — резюмировал метеоролог.

Как сообщалось ранее, первые дни лета в Москве и Подмосковье ожидаются солнечными, без осадков. Вместе с тем будет нежарко, а по ночам даже холодно. По области и вовсе возможны минусовые температуры.