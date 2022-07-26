«Мертвому припарка»: аналитик о списке детских товаров первой необходимости Аналитик Федяков счел бесполезным возможное создание списка детских товаров первой необходимости

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Глава информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков рассказал, что создание списка детских товаров первой необходимости не принесет пользы как потребителям продукции, так и ее производителям. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН»​ он заявил, что вместо разговоров о поддержке бизнеса необходимо предоставить льготы особо нуждающимся семьям.

Сейчас говорить о мерах поддержки локальных производителей в текущей ситуации будет как мертвому припарка. Это не даст эффективности. Пора уже перейти к таргетированию групп населения, которые испытывают финансовые проблемы. Эта группа людей растет, у нас по официальной статистике 2% населения недоедает. Это три миллиона человек, цифра не маленькая, — подчеркивает аналитик.

По его словам, есть все необходимое для поддержки данной группы россиян, однако государство не занимается реализацией этих мер. Федяков отмечает, что, несмотря на понижение НДС на детские товары, россияне с низким уровнем доходов все равно не могут приобрести отечественную продукцию в нужном количестве и отдают предпочтение «китайскому ширпотребу».

Ранее производители детских товаров предложили создать список продукции первой необходимости. Он будет актуален только для этой отрасли. Отмечается, что благодаря данной инициативе производители смогут получать господдержку.

В список предложено внести белье для новорожденных, включая подгузники, конверт, спальные принадлежности, а также одежду и обувь, крема, бытовую химию, игрушки и школьные принадлежности.