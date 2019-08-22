Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова сообщила, что мэрия Москвы отказалась разрешить три акции протеста оппозиции 31 августа.
Очередной отказ, — написала Русакова в своём
Оппозиции отказали из-за отсутствие площадок для размещения участников, возможные помехи движению транспорта, а также гипотетические нарушения прав граждан.
Как ранее писал News.ru, московская мэрия получила заявки на митинги 31 августа от Эльвиры Вихаревой, которая является помощницей экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, и руководителя психологической службы организации «Русь Сидящая» Ивана Брушлинского. В качестве цели мероприятия были обозначены «выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».