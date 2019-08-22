https://static.news.ru/photo/20bb240a-c4e1-11e9-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова сообщила, что мэрия Москвы отказалась разрешить три акции протеста оппозиции 31 августа.

Очередной отказ, — написала Русакова в своём Facebook .

Оппозиции отказали из-за отсутствие площадок для размещения участников, возможные помехи движению транспорта, а также гипотетические нарушения прав граждан.

Как ранее писал News.ru, московская мэрия получила заявки на митинги 31 августа от Эльвиры Вихаревой, которая является помощницей экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, и руководителя психологической службы организации «Русь Сидящая» Ивана Брушлинского. В качестве цели мероприятия были обозначены «выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».