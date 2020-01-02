https://static.news.ru/photo/7006c6ee-2d4c-11ea-9283-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск второго участка Некрасовской линии столичного метро. По его словам, для пассажиров этот маршрут откроется в марте.

Основные работы на этом направлении завершены, отметил глава города. В ближайшие три месяца будут идти пусконаладочные и испытательные работы. Несколькими днями ранее по участку прошёл так называемый габаритный состав.

12 километров от «Косино» до «Лефортово» — это важное очень направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья, — приводит слова Собянина АГН «Москва».

Новая линия обеспечит транспортную доступность жителям нескольких районов юго-востока столицы, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.

Некрасовская линия станет дублёром крайне перегруженной Таганско-Краснопресненской линии. Предполагается, что с открытием новых станций метро уменьшится нагрузка на Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие магистрали.

Первая часть линии с четырьмя станциями была открыта 3 июня 2019 года. Как писал NEWS.ru, это уже сократило время в транспорте для жителей столичного региона до 40 минут в день.