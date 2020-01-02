Мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск второго участка Некрасовской линии столичного метро. По его словам, для пассажиров этот маршрут откроется в марте.
Основные работы на этом направлении завершены, отметил глава города. В ближайшие три месяца будут идти пусконаладочные и испытательные работы. Несколькими днями ранее по участку прошёл так называемый габаритный состав.
12 километров от «Косино» до «Лефортово» — это важное очень направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья, — приводит слова Собянина АГН «Москва».
Новая линия обеспечит транспортную доступность жителям нескольких районов юго-востока столицы, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.
Некрасовская линия станет дублёром крайне перегруженной Таганско-Краснопресненской линии. Предполагается, что с открытием новых станций метро уменьшится нагрузка на Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие магистрали.
Первая часть линии с четырьмя станциями была открыта 3 июня 2019 года. Как писал NEWS.ru, это уже сократило время в транспорте для жителей столичного региона до 40 минут в день.