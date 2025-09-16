Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:18

Меню для веганов: узбекский плов в казане в домашних условиях

Узбекский плов в казане, пошаговый рецепт с фото Узбекский плов в казане, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любое блюдо в мире можно приготовить так, что в нем не будет мяса, однако сохранится весь колорит и вкус. Чтобы это проверить, предлагаем попробовать узбекский плов по рецепту для веганов и вегетарианцев в казане.

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • рис — 400 г;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • чеснок — 6 долек;
  • барбарис сушеный — 1/2 ст. л.;
  • зерна кориандра — 1/2 ч. л.;
  • зира — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Лук порезать мелкими кубиками и обжаривать на растительном масле в разогретом казане до тех пор, пока он не станет прозрачным. Добавить нарезанную соломкой морковь, смешать и жарить четверть часа. Кориандр и зиру истолочь в ступе, вместе с барбарисом и неочищенными дольками чеснока добавить в казан. Жарить, помешивая, 5 минут. Сухой рис засыпать в казан, перемешать с овощами и специями, обжаривать 5–7 минут, затем добавить воды так, чтобы она на 1,5 см покрывала крупу. Довести до кипения, убавить огонь и держать под крышкой 25 минут.

Ранее мы поделились рецептом вегетарианского плова с перловкой и грибами.

вегетарианство
кулинария
плов
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.