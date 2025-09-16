Меню для веганов: узбекский плов в казане в домашних условиях

Любое блюдо в мире можно приготовить так, что в нем не будет мяса, однако сохранится весь колорит и вкус. Чтобы это проверить, предлагаем попробовать узбекский плов по рецепту для веганов и вегетарианцев в казане.

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

рис — 400 г;

масло растительное — 3 ст. л.;

чеснок — 6 долек;

барбарис сушеный — 1/2 ст. л.;

зерна кориандра — 1/2 ч. л.;

зира — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Лук порезать мелкими кубиками и обжаривать на растительном масле в разогретом казане до тех пор, пока он не станет прозрачным. Добавить нарезанную соломкой морковь, смешать и жарить четверть часа. Кориандр и зиру истолочь в ступе, вместе с барбарисом и неочищенными дольками чеснока добавить в казан. Жарить, помешивая, 5 минут. Сухой рис засыпать в казан, перемешать с овощами и специями, обжаривать 5–7 минут, затем добавить воды так, чтобы она на 1,5 см покрывала крупу. Довести до кипения, убавить огонь и держать под крышкой 25 минут.

Ранее мы поделились рецептом вегетарианского плова с перловкой и грибами.