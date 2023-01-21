«Меня не будет — вас всех не станет»: история зловещего «старца» Распутина

Фото: Global Look Press

Григорий Распутин

21 января 1869 года в селе Покровское Тобольской губернии родился Григорий Распутин — один из самых зловещих персонажей русской истории. Впрочем, он всю жизнь скрывал свой истинный возраст, добавляя себе лет, чтобы лучше соответствовать образу старца. Предки Распутина принадлежали к привилегированной сословной группе государственных крестьян, которые переселились в Сибирь из Вологодского края еще в XVII веке. Это были вольные хлебопашцы, не знавшие крепостного права.

Сибирские неудачники

Перебравшись в Сибирь, они стали старожилами и настоящей крестьянской аристократией, теми, кто начинал колонизацию и получил лучшие и самые большие земельные наделы. Благодаря такому преимуществу старожилы обычно были богатыми крестьянами, многие из них быстро переходили на следующую ступень социальной лестницы и становились купцами и промышленниками. Но семья Распутиных к их числу не относилась, они почему-то не смогли выйти в люди и считались бедняками.

Даже их фамилия оказалась клеймом. Сначала переселенцы носили фамилию Изосимовы, но уже в Сибири она сменилась на Распутины. Лингвист Сергей Князев пишет:

Версий происхождения прозвища [Распутин] существует несколько: а) распута — беспутный, непутевый человек; б) распута, распутье — бездорожье, развилина или же перекресток, пересечка дорог, то есть такое место считалось притоном нечистых духов, там хоронили пьяниц, самоубийц; стало быть, Распутой могли назвать человека, который водится с нечистой силой; в) старинная поговорка «Пустили дурака на распутье» наводит на мысль, что с таким именем мог быть просто нерешительный человек; г) распутица — бездорожье, осенне-весенняя грязь, а значит, ребенок, появившийся на свет в ту пору, мог получить имя Распута.

Смысл любого из вариантов, стоит признать, не самый приятный для носителя прозвища.

Так что ничего не достигшие на новом месте Распутины уважением и авторитетом в своем селе не пользовались, а Григорий с детства рос в бедности и с ощущением несправедливости окружающего мира. Отец Распутина был горьким пьяницей, да и сам Григорий, едва достигнув совершеннолетия, стал постоянно прикладываться к бутылке.

При этом знавшие Распутина отмечали его показную лихость, желание выделиться из толпы: в пьяном виде, бахвалясь, он запрягал лошадей и катался по двору, любил подраться, искал конфликта, ругался скверными словами не только с посторонними, но и с родителями. Эта манера поведения в дальнейшем очень сильно повлияла на его судьбу.

Фото: Global Look Press Григорий Распутин и его поклонники

Грехи и «раскаяние»

Прошло немного времени, и ситуация стала значительно хуже. Распутин, которому постоянно не хватало денег, начал воровать. Когда его поймали на краже, Григорий ударил односельчанина топором и попытался бежать. Его поймали и по обычаю тех мест избили так, что Распутин лежал без сознания, кровь текла изо рта и носа. Думали даже, что он умрет.

Но Григорий отличался редкостной живучестью — этот инцидент никак не сказался на его дальнейших «подвигах». Вскоре в селе стали пропадать лошади, в чем опять заподозрили Распутина, но на этот раз не нашли никаких доказательств.

Отношение к нему в селе стало столь тяжелым, что Распутин был вынужден покинуть отчий дом. Он отправился в знаменитый Сибирский Верхотурский монастырь замаливать грехи.

Близкое знакомство с верой полностью изменило Распутина. Душеспасительные беседы с монахами внушили Григорию убеждение, что он рожден для чего-то очень важного. Дочь Распутина Матрена вспоминала:

В жизни моего отца, когда я была еще маленькой девочкой, что-то произошло, что изменило совершенно всю его, а впоследствии и нашу жизнь. Раньше отец жил, как все крестьяне, занимаясь хозяйством. Вдруг он оставил семью и ушел странствовать. Должно быть, что-то произошло у него в душе: он перестал пить, курить и есть мясо и ушел из дома.

Григорий бросил семью, которая выживала как могла, и стал вести жизнь современного юродивого — странника, живущего на подаяние. Он посетил множество монастырей и в Сибири, и в Европейской России.

В 1902 году он добрался даже до далекого греческого Афона, а в 1911 году, уже будучи знаменитым на всю Россию, совершил паломничество в Иерусалим. Время от времени Распутин возвращался домой. Крестьянам он казался человеком не в себе: шел без шапки с распущенными волосами, пел и размахивал руками.

Фото: ТАСС Григорий Распутин

«Человек Божий»

Несмотря на эти странности, а возможно, благодаря им, сначала по родному уезду, а затем по всей Тобольской губернии пошли слухи о том, что Распутин — «человек Божий», святой при жизни. Ему стали помогать деньгами, жертвуя на молитвы за спасение души и оказывая помощь в паломничествах.

Распутин проявил вполне здравый ум, отдавая немалую часть денег семье. Удивительным образом оказалось, что Распутин обладает даром проповедника — он умел красиво говорить о вере, да так, что оказывал впечатление и на неграмотного сибирского крестьянина, и на хорошо образованного интеллигента. Сохранилось немало свидетельств очевидцев, которые рассказывали о чуть ли не гипнотическом воздействии распутинских речей.

Уже тогда в рассказах Григория Распутина проглядывали странные, совсем не православные и не христианские идеи. Так, он учил, что ищущий духовного спасения не должен идти в монастырь, ведь монастыри — сосредоточие зла, там настоящий ад.

Иди в монастырь — там испортят. Не по душе мне монастырская жизнь, там насилие над людьми, — говорил Григорий.

Отказывался он и от смирения, от подчинения учителям веры, считая, что лишь свобода важна, что никому не надо подчиняться, что самое лучшее — это самому занять такое положение, когда тебе будут подчиняться другие. Критиковал священство — по Распутину выходило, что священники чаще всего соблазняемы демонами и значит большая часть из них давно находятся в лапах сил зла.

Такие слова всегда были характерны для сектантов. Поэтому уже в самом начале духовной «карьеры» Распутина пошли слухи, что он на самом деле тайный адепт апокалиптической секты хлыстов, основанной на оккультных гностических учениях.

Но, несмотря на слухи, среди деятелей церкви нашлись те, кто тоже обратил внимание на Распутина. Иным казалось, что образ раскаявшегося человека из народа, простого мужика, обратившегося к святой жизни — это очень сильный пропагандистский ход, который заставит забывшую о своих народных корнях столичную аристократию вернуться к традициям, к христианству.

Казанский епископ Хрисанф в 1904 году дал Григорию самые лучшие рекомендации и благословил отправляться в Санкт-Петербург. В столице появление «святого старца», человека из самой гущи народа совпало с двумя мощнейшими идеологическими тенденциями начала ХХ века — народностью, тесно связанной с подъемом русского национального чувства и мистицизмом, когда ищущие духовности интеллигенты метались от христианского аскетизма и пропаганды почти монашеской жизни, до увлечения оккультными доктринами, столь модными на рубеже веков.

Распутин произвел на Хрисанфа невероятное впечатление. Скорее всего искренне верующий епископ так хотел оказаться свидетелем настоящего чуда, что поверил в святость сибирского вора и конокрада.

Фото: Wikimedia Григорий Распутин, епископ Гермоген и монах Илиодор

Церковные связи Распутина

Вот как по словам служанки купчихи Башмаковой, выглядел Распутин, незадолго до того, как очутился в столице:

Большой лоб закрывали длинные космы, нос в оспинках выступал вперед. Лицо морщинистое, загорелое. Борода свалявшаяся, словно старая овчина. На правом глазу — желтое пятно. Мрачный, нелюдимый. Улыбка лукавая. Взгляд его не каждый мог выдержать. Он им коней останавливал, хворь излечивал, кровь заговаривал.

Именно такой, странный, загадочный человек, из самой глубины народа, непохожий ни на лубочных крестьян, ни на ученых священников, выпускников духовных академий, докторов богословия и требовался ищущим настоящей веры.

В столице Григорий первым делом пришел в Санкт-Петербургскую духовную академию, показал ректору — епископу Сергию (кстати, будущему патриарху) письмо от Хрисанфа и был с почетом принят. Его даже поселили в Александро-Невской лавре, что для человека со стороны было необычайной привилегией.

Далее Распутина как диковинку несколько месяцев показывали крупным деятелям церкви и кое-кого он сумел заинтересовать. Прежде всего епископа Феофана. Тот как раз сильно увлекался народной верой, продвигал в столице юродивого Митю Козельского. Встретив Распутина, он сразу понял, что Григорий куда более перспективная фигура и куда ярче выражает идею народности. Иван Федченков, друг епископа, вспоминал:

Феофан всецело увлекся пришельцем, увидев в нем конкретный образ «раба Божия», «святого человека».

Впрочем, Феофан, человек исключительной честности, очень быстро разочаровался в своем протеже, счел его шарлатаном и лжеправославным псевдостарцем. Настолько, что постоянно отрицал, что именно он познакомил Григория с императрицей Александрой, супругой Николая II.

Но почти все осведомленные свидетели говорят одно и то же: именно Феофан ввел Распутина в Зимний дворец. Произошло это 1 ноября 1905 года. Не меньшую роль сыграли две княжны Черногорские: Милица (супруга великого князя Петра Николаевича) и Стана (супруга герцога Лейхтербергского). Они с детства были мистически настроены и поэтому, столкнувшись с Распутиным, сразу признали его «праведность». Две вхожие в высший свет аристократки стали регулярно водить Григория по лучшим домам столицы, беззастенчиво рекламируя его «истинно-народную» святость.

Фото: Wikimedia 1908 год, Царское Село. Распутин с императрицей, пятью детьми и гувернанткой

В Зимнем дворце

В тот год царская семья переживала самое тяжелое испытание в своей жизни. У долгожданного и единственного наследника престола цесаревича Алексея обнаружилась гемофилия. Болезнь эта и в наши дни считается тяжелой, а тогдашняя медицина могла лишь облегчать боль с помощью довольно несовершенных лекарств.

Смертельной гемофилия не была и при должном уходе больной мог прожить довольно долго, но любой ушиб мог вызвать крайне опасное внутреннее кровотечение. У цесаревича постоянно случались кровоизлияния в суставах рук и ног отчего он порой не мог ходить и испытывал настоящие мучения.

И тут внезапно обнаружился «старец», который каким-то неведомым образом смог уменьшить болевые ощущения и даже останавливал приступы болезни. Разумеется, император и особенно императрица немедленно прониклись к этому человеку глубочайшим уважением.

Было ли это чудом? Действительно, несколько раз Распутин «предсказывал» выздоровление наследника, когда многие считали, что дни Алексея сочтены. По мнению Николая Соколова, следователя по делу об убийстве царской семьи, знакомого с множеством документов, в том числе утраченных, на самом деле все «пророчества об исцелении» связаны с циклическим характером болезни.

Лгать помогала Распутину сама болезнь наследника. Она всегда была одна: он начинал страдать от травмы или ушиба, появлялась опухоль, твердела, появлялись параличи, мальчик испытывал сильные муки. ... Наука делала свое дело, наступал кризис, опухоль рассасывалась, мальчику делалось легче, — писал следователь.

Как только по Санкт-Петербургу прошел слух, что при дворе появился целитель и чудотворец, Распутин немедленно сделался знаменитостью. С ним искали знакомства самые влиятельные лица, в приемной его большой квартиры, снимаемой на деньги поклонниц, постоянно толпился народ. Такие обширные связи Распутина не могли не вызвать порочащих его слухов. Сразу же стали говорить, что он злоупотребляет своим влиянием на императорскую семью и помогает проворачивать всякие сомнительнее дела.

Видный политик, человек с безупречной репутацией, Михаил Родзянко, занимавшийся по поручению Николая II исследованием личности Распутина, писал:

Это был, еще до появления его в Петербурге, субъект, совершенно свободный от всякой нравственной этики, чуждый добросовестности, алчный до материальной наживы, смелый до нахальства и не стесняющийся в выборе средств для достижения намеченной цели.

Николай II тоже не слишком то доверял «старцу Григорию», отчего довольно быстро сократил общение с ним до пары встреч в год, но императрица Александра по-прежнему часто принимала целителя, тем более что лишь Распутин мог облегчить болезненное состояние цесаревича.

Фото: Wikimedia Григорий Распутин (в центре) с полковником Лома (слева) и князем Путяниным

Вмешивался ли Распутин в государственные дела?

Правда это или нет? Разумеется, Распутин «войдя в силу» порой пользовался своими знакомствами и ходатайствовал за некоторых особо понравившихся ему людей. Но знаменитые безграмотные записки «старца» никогда не были адресованы царю, лишь различным чиновникам. Те могли согласиться с мнением Распутина (такое бывало), или отвергнуть его (это случалось гораздо чаще). Историк Сергей Ольденбург в своей фундаментальной работе, посвященной эпохе Николая II, описывает положение дел предельно ясно:

Переписка государя и государыни, опубликованная советской властью, дает возможность документально установить, насколько неверно было представление о властном влиянии Распутина на ход государственных дел. Эти письма показывают с очевидностью, что, если государыня действительно верила Распутину, как „Божьему человеку“, и готова была бы следовать его указаниям, государь совершенно с этими указаниями не считался.

Всегда поддерживающая Распутина фрейлина А. Вырубова писала, что когда Григорий попытался убедить Николая II не доводить дело до войны с Германией в 1914 году, это не повлекло никаких последствий и вызывало у императора лишь раздражение.

Подтвержденным фактом влияния Григория на государственные решения можно считать лишь случай вмешательства в конфликт связанный с «ересью имяславия» в Афонском монастыре в 1913 году. Имяславие было осуждено Синодом русской церкви, а для подавления мятежных монахов на Афон отправили отряд русской армии. Распутин тогда встретился с царем, рассказал о собственном мистическом опыте и убедил простить имяславцев. Но именно этот факт ясно свидетельствует об одном — Николай II прислушивался к мнению «старца» только в духовных вопросах.

Нет никаких документальных подтверждений участия Распутина в кризисе 1912 года, когда Балканская война чуть не привела Россию и Австро-Венгрию к войне, в которую грозила вмешаться Германия. В тогдашнем обществе очень много говорилось, что именно миротворческая позиция Распутина оказала влияние на мнение Николая II, да и сам Григорий постоянно рассказывал об этом в интервью и личных встречах. Но историкам хорошо известно, что Николай II не желал доводить дело до конфликта, а после примирительного письма Франца-Иосифа I Россия сочла, что сила уже продемонстрирована и можно приступать к переговорам.

У «старца» появляются враги

Меж тем вместе с почитателями росло и число врагов Распутина. Очень многие государственные и церковные деятели были недовольны тем, что какой-то «грязный мужик» ходит по императорскому дворцу, смеет давать советы, своим поведением дискредитирует веру и православную церковь.

В 1907 году началось следствие по «делу о хлыстовстве» Григория. Оно широко обсуждалось в прессе, смаковавшей подробности того, как «старец» ходил в баню со своими многочисленными поклонницами. Хотя следствие не нашло никаких явных фактов сектантства, немедленно распространился слух, что дело закрыли по приказу свыше.

В 1912 году по требованию депутатов Государственной Думы дело вновь вернули на расследование, но проводившая его Тобольская духовная консистория полностью оправдала Распутина.

Но это не освободило его от постоянного негласного надзора полиции. Несколько раз полицейские чины требовали высылки Григория из столицы, докладывая, что он плохо влияет на обстановку в Санкт-Петербурге и вносит смуту в умы подданных императора. Но всякий раз, узнавая об этом заранее от доброжелателей, Распутин отправлялся то в родную деревню, то в паломничество в Иерусалим. Спустя некоторое время скандал затихал и можно было спокойно возвращаться.

Русская пресса сразу невзлюбила «старца» и постоянно писала о нем, стараясь выбирать как можно более скандальный материал. Благо сам Григорий вел такую жизнь, что таких сведений было в достатке.

Он создал удивительное, совершенно не православное учение о «безгрешном грехе». Это означало, что для того, чтобы заслужить прощение Бога, необходимо постоянно грешить, а затем искренне каяться. Нет греха — нет покаяния, такой человек не интересен Богу, уверял Распутин. Именно этим он объяснял знаменитые хождения в баню с женщинами. Мол бесы его искушают, а он с ними борется, стяжая тем самым святость.

Большой резонанс в газетах вызвало покушение на Распутина 12 июля 1914 года, когда фанатично верующая крестьянка Хиония Гусева ударила Григория ножом в живот, нанеся тяжелую рану. Она была убеждена, что ради чистоты веры надо убить нечестивого псевдостарца. Григорий, отличавшийся невероятной живучестью, пережил покушение, которое никак не сказалось на его здоровье.

Фото: Wikimedia Тело Распутина, извлечённое из воды

Убийство

В годы Первой мировой войны Распутин становился все более ненавистным большей части русского общества. Хотя его влияние на Николая II (который к тому же с 1915 года находился в своей Ставке на фронте) уже давно сошло на нет, по стране ходили самые фантастические слухи о том, что Григорий — шпион Германского кайзера Вильгельма и по его планам готовится сговор о заключении сепаратного мира.

Наличие Распутина дискредитировало царскую семью, больно било по авторитету власти, но отказаться от него никак не могли. Здоровье наследника Алексея не позволяло избавиться от народного целителя. Тогда группа заговорщиков, в которой состояли правоконсевативный депутат Думы Владимир Пуришкевич, родственник царя великий князь Дмитрий Павлович и представитель самой верхушки русской аристократии князь Феликс Юсупов, решила убить «старца».

Распутина ночью 16 декабря 1916 года позвали на ужин во дворец Юсупова. Там его уже ждали заговорщики. Во время застолья оказалось, что сильный яд совершенно не действует на могучий организм Григория. Тогда его расстреляли из пистолетов, причем, по воспоминаниям участников этих событий, Распутин долгое время оставался жив. Он даже попытался бежать, когда после первого выстрела его тело бросили, посчитав мертвым. В итоге связанный по рукам и ногам труп оттащили к полынье на Неве и сбросили в воду.

Когда на следующий день тело нашли, об этом немедленно стало известно всей столице. Рассказывают, что петербуржцы отмечали убийство Распутина как праздник, считая, что с «темными силами» стоявшими у трона покончено. Но оказалось, что «старец Григорий» оказался прав. Ведь он предсказывал Николаю II: «Меня не будет — всех вас не станет». Прошло чуть больше двух месяцев и предсказание сбылось. В России началась революция.