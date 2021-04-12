«Ментам — по пасти»: участница «голой» фотосессии в Дубае вышла на свободу

https://static.news.ru/photo/05392ff4-9c2d-11eb-946e-96000091f725_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае вышла из тюрьмы, уже вернулась в Киев и пообещала скоро рассказать свою историю во всех подробностях. Пока же она записала только одно видеообращение после освобождения. Девушка начала свой монолог со слов «фарту масти, ментам — по пасти».

Фарту масти, ментам — по пасти, ребята! Я откинулась. Спасибо всем, кто переживал за меня, скоро будут подробности, истории драки за хлеб и прочее. Всех люблю, целую, — сказала украинка на видео, обнародованном в Telegram-канале Baza.

5 апреля полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перформанса.

Как ранее передавал NEWS.ru, порнорежиссёр по прозвищу Боб Джек рассказал, что эротическую фотосессию на балконе небоскрёба в Дубае организовал украинский бизнесмен с американским гражданством, миллионер Виталий Гречин. Съёмка не предназначалась для рекламы израильского порносайта. Дамы фотографировались обнажёнными, чтобы порадовать пикантными снимками бизнесмена.