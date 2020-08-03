Медведев заявил о снижении числа преступлений в период пандемии на 0,1%

https://static.news.ru/photo/2662bc64-d585-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о снижении преступности в России в первом полугодии 2020 года — в острый период пандемии коронавируса.

К настоящему времени острый период пандемии, связанный в том числе с необходимостью тотальной самоизоляции, миновал, благодаря оперативным и своевременным действиям нам в целом удалось обеспечить безопасность граждан, — сказал он на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

В первом полугодии, по данным Медведева, количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,1% и составило «чуть более одного миллиона».

При этом количество наркопреступлений в Интернете во время пандемии выросло на две трети, а число экстремистских преступлений в Сети — на треть.

По словам замглавы Совбеза, в первом полугодии было зарегистрировано 443 экстремистских преступления.