Медведев заявил о снижении числа преступлений в период пандемии на 0,1%

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о снижении преступности в России в первом полугодии 2020 года — в острый период пандемии коронавируса.
К настоящему времени острый период пандемии, связанный в том числе с необходимостью тотальной самоизоляции, миновал, благодаря оперативным и своевременным действиям нам в целом удалось обеспечить безопасность граждан, — сказал он на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.
В первом полугодии, по данным Медведева, количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,1% и составило «чуть более одного миллиона».
При этом количество наркопреступлений в Интернете во время пандемии выросло на две трети, а число экстремистских преступлений в Сети — на треть.
По словам замглавы Совбеза, в первом полугодии было зарегистрировано 443 экстремистских преступления.
Как ранее писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории. Инициатива принадлежит депутату ГД РФ Павлу Крашенинникову и сенатору Андрею Клишасу. Текст ФЗ
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