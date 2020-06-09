Медведев сообщил о возможном обострении ситуации с коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число преступлений за последние пять месяцев уменьшилось. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Отмечается, что об этом Медведев заявил на совещании по вопросу «О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до...