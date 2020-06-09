Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о возможном обострении ситуации с коронавирусом в стране.
На данный момент в России выявлено 485 253 заболевших. От болезни удалось выздороветь 242 397 пациентам, а скончались — 6 142 человека. Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о росте числа заражённых коронавирусом депутатов.
Как информировал NEWS.ru, среди заразившихся COVID-19 в РФ несовершеннолетние составляют 7,5% от общего числа.
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