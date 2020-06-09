Общество

Медведев сообщил о возможном обострении ситуации с коронавирусом

17:09, 09 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о возможном обострении ситуации с коронавирусом в стране.

На данный момент в России выявлено 485 253 заболевших. От болезни удалось выздороветь 242 397 пациентам, а скончались — 6 142 человека. Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о росте числа заражённых коронавирусом депутатов.

Как информировал NEWS.ru, среди заразившихся COVID-19 в РФ несовершеннолетние составляют 7,5% от общего числа.

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