Медведев предрёк изменения в трудовом законодательстве

https://static.news.ru/photo/d2a4e95c-8b93-11ea-9ddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выразил уверенность, что увеличение востребованности новых форм занятости на фоне пандемии коронавируса, вероятно, повлечёт за собой изменения трудового законодательства.

По его словам, заболевание может распространяться волнами, поэтому режим самоизоляции «может вводиться попеременно то там, то здесь». Это станет причиной роста востребованности новых профессий и форм занятости, передаёт РИА Новости.

Очевидно, что мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений, — сказал он во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума приступит к разработке изменений в трудовое законодательство в связи с переходом значительной части сотрудников компаний на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.