Новый раздел о дистанционной работе может появиться в Трудовом кодексе РФ

https://static.news.ru/photo/bb89e95c-7fcc-11ea-9928-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума приступит к разработке изменений в трудовое законодательство в связи с переходом значительной части сотрудников компаний на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

В Трудовом кодексе может появиться новый раздел — о дистанционной работе, который будет касаться широкого круга работников, — рассказал Андрей Исаев журналистам «Интерфакса».

По его словам, в Трудовом кодексе существует раздел о дистанционной работе, но он писался «для бабушек-надомниц».

Исаев считает, что большинство работников, переведённых на дистанционный режим работы, могут продолжить так работать и после окончания действующих ограничений. Из-за этого необходимо внести изменения в трудовое законодательство.

Ранее в Роструде напомнили, что работодатель может уволить сотрудника только по основаниям, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Отсутствие прибыли у компании не относится к таким основаниям. Об этом писал NEWS.ru.

В настоящий момент в России зафиксировано 27 938 случаев коронавирусной инфекции, 3448 за последние сутки. Излечились 2304 человека, умерли 232. В Москве 16 146 заболевших, 1370 за последние сутки, 1394 выздоровели, 113 умерли.