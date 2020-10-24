Медведев: пандемия оголила проблемы, связанные с неравенством в мире

https://static.news.ru/photo/a21fd7c6-15c0-11eb-98c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Marshall/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Движение Black Lives Matter продемонстрировало глобальный запрос на справедливое мироустройство, так же, как и пандемия COVID-19 оголила проблемы неравенства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, стабильное развитие человечества требует не только плюрализма и неограниченной свободы слова.

Как в 1945 году, так и сегодня миллионы людей не только в развивающихся странах, но и в странах с экономикой, считающейся «развитой», живут за чертой бедности, не могут удовлетворить базовые потребности для себя и своей семьи, чувствуют себя изгоями, оторванными от достижений современной цивилизации, — отметил он в статье, которая посвящена 75-летию ООН, опубликованной на сайте RT.

В качестве примера Медведев привёл движение BLM, которое показало неудовлетворённый запрос на сокращение разрыва между богатыми и бедными, на доступ к медпомощи, современному образованию и достойному заработку вне зависимости от цвета кожи или социального статуса.

Зампредседателя подчеркнул, что пандемия коронавируса также оголила проблемы неравенства в десятках стран, уточнив, что многие люди были брошены на произвол судьбы.

Как писал NEWS.ru, ранее Медведев заявил, что введение санкций в период пандемии коронавируса — циничное решение. По его словам, некоторые страны не смогли вовремя получить помощь из-за ограничений.